Сергиево-Посадский регоператор вывез 228 тысяч кубометров отходов за неделю

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье с наступлением летнего сезона существенно увеличивается объем коммунальных отходов. Рост нагрузки на систему обращения с ТКО связан с массовым выездом жителей на дачные участки и увеличением числа людей, постоянно находящихся за городом.

Несмотря на сезонный рост количества мусора, региональная система вывоза отходов продолжает работать в штатном режиме благодаря комплексу мероприятий, реализованных профильными службами.

За последнюю неделю с территории Подмосковья вывезли свыше 228 тысяч кубометров отходов. Наибольший объем работ пришелся на городские округа Мытищи, где вывезли около 41 тысячи кубометров мусора.

Далее следуют Химки и Дмитровский округ — примерно по 32 тысячи кубометров, Сергиево-Посадский округ — 27 тысяч кубометров и Пушкинский округ — 26 тысяч кубометров.

Помимо регулярного вывоза твердых коммунальных отходов, специалисты ликвидировали несанкционированные свалки общим объемом около 12 тысяч кубометров. Еще порядка 40 тысяч кубометров составили крупногабаритные отходы, требующие отдельной организации сбора и транспортировки.

«Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому Министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В зоне ответственности Сергиево-Посадского регионального оператора находятся Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом и Химки.