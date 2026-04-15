Сергиево-Посадский регоператор вывез 210 тысяч кубометров отходов за неделю

Апрель в Подмосковье традиционно считается месяцем чистоты. В регионе проходят общеобластные субботники, из-за чего увеличивается количество отходов. Только на минувшей неделе Сергиево-Посадский регоператор вывез более 210 тысяч кубометров мусора.

Субботники проводят как во дворах, так и на дачах. За последнюю неделю собрали 212,5 тысячи кубометров отходов. Это рекордный показатель в этом сезоне.

Наибольшее количество мусора за период вывезли в Мытищах, это 40 тысяч кубометров. Еще 33 тысячи собрали в Химках, 28 тысяч — в Дмитрове, по 23 тысячи — в Пушкино и Сергиевом Посаде.

В зону обслуживания регоператора входят Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом и Химки.

Жителям напомнили, что незаконный сброс стройотходов в бункеры для крупногабаритного мусора влечет за собой наказание в виде штрафов. Они могут достигать 70 тысяч рублей для физических и 200 тысяч для юридических лиц.