Сергиево-Посадский регоператор установил более 90 новых мусорных баков за октябрь

Сергиево-Посадский регоператор заменил более 90 мусорных баков в октябре. Новые емкости установили в Химках, Дмитрове и других округах.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, всего специалисты заменили 91 бак. Из них 76 предназначены для твердых коммунальных отходов, 11 — для раздельного сбора, еще четыре — для крупногабаритного мусора.

«Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в министерстве.

В зону обслуживания регоператора входят Сергиев Посад, Пушкино, Талдом, Дмитров, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Королев, Химки и Лобня.