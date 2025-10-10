Сергиево-Посадский регоператор провел встречи с жителями в 2 округах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Сергиево-Посадский регоператор организовал встречи с жителями двух городских округов: Сергиева-Посада и Мытищ. На них каждый частник мог задать интересующие вопросы и предложить идеи по улучшению работы коммунальных служб.

На мероприятиях присутствовали также представители администраций, областного министерства по содержанию территорий, управляющих компаний и ресурсоснабжающих служб.

Благодаря встрече сотрудники регоператора скорректировали время вывоза отходов с контейнерных площадок, дали поручения о замене старых баков и промывке установленных контейнеров дезинфицирующим раствором.

Инициатива стала еще одним шагом для повышения уровня комфорта и налаживания взаимодействия с населением.