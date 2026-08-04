Сергиево-Посадский регоператор принял почти 3 тысячи обращений в МФЦ за июль

Специалисты Сергиево-Посадского рег оператора продолжают консультировать жителей в МФЦ Московской области. Только за июль услугами воспользовались более 2,9 тысячи человек.

Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, активнее всего за разъяснениями обращались жители Пушкино и Дмитрова. Проект работает в формате «одного окна»: жителям не нужно специально ехать в офис компании — достаточно посетить ближайший МФЦ, где сотрудники помогут решить вопросы, связанные с вывозом отходов. В центрах можно подать заявление, заключить договор для физического или юридического лица, получить консультацию по услуге и оплатить квитанцию по номеру лицевого счета.

Прием ведется в нескольких городах: Пушкино, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Мытищах, Химках, Долгопрудном, Дубне. В Талдоме пока принимают только заявления.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко, проект сотрудничества регоператоров и МФЦ стартовал в прошлом году и уже доказал свою эффективность. Сейчас открываются дополнительные офисы, а запись на прием не требуется. Полный список адресов опубликован на сайте ведомства.