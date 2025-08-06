Сергей Сибирев из Подмосковья победил на всероссийском конкурсе педагогов

В Синодальном отделе религиозного образования Русской Православной Церкви прошло заседание жюри второго этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» для Центрального федерального округа. На этом этапе рассмотрели 70 конкурсных работ от 118 участников из 18 регионов. В финал прошли десять лучших проектов от 16 участников из восьми областей ЦФО.

В пресс-службе Минобразования Московской области сообщили, что победу в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» одержал учитель английского, истории и основ духовно-нравственной культуры народов России из Старогородковской школы Одинцовского округа Сергей Сибирев. Его работа «Из бездны забвения: братия Лужецкого монастыря после революции» получила высокую оценку экспертов за оригинальность и важную тему.

Торжественное награждение победителей пройдет на образовательных чтениях ЦФО, которые состоятся в Твери с 9 по 11 сентября 2025 года.