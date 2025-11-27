Сергей Праселков из Подмосковья стал лучшим вожатым России в 2025 году

В 2025 году Российский детско-юношеский центр вместе с Министерством просвещения России провел конкурс «Лучший вожатый». Он вызвал большой интерес среди участников. От молодых людей из 68 регионов страны поступило 212 заявок, еще восемь — от федеральных детских центров.

Одним из победителей стал вожатый оздоровительного комплекса «Литвиново» в Наро-Фоминском округе Сергей Праселков. Он работает там больше двух лет и за это время зарекомендовал себя как талантливый организатор детского отдыха. Сергей создает и реализует тематические программы для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для детей участников СВО. Его смены всегда отличаются продуманностью и вниманием к интересам детей. Ранее он также трудился в лагере имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске.

«Это достижение делает Сергея первым в Подмосковье, кто удостоился почетного звания обладателя знака „Лучший вожатый России“. Его успех стал настоящим поводом для гордости не только для лагеря, но и для всей области», — уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что Сергей умело руководит работой вожатского коллектива, поддерживает молодых специалистов и помогает им профессионально расти. В ведомстве подчеркнули, что благодаря его лидерским качествам и умению вдохновлять коллег в лагере создается теплая и дружелюбная атмосфера, в которой команда работает максимально эффективно.

Помимо основной работы, Праселков активно участвует в федеральных и региональных проектах на базе «Литвиново». Среди них Областная школа вожатых, «Большие семейные выходные» для многодетных семей, «Областной день карьеры», смены «Движение первых», конкурс «Таланты XXI века» и фестиваль социального театра «Твоя жизнь — твой выбор». Эти мероприятия помогают детям раскрывать способности, заводить новых друзей и получать важные навыки.