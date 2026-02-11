Сергей Макаров занял четвертое место в финале личного чемпионата России по мотогонкам на льду

В первые выходные января в Кировской области прошел первый финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Среди участников был спасатель (старший смены) 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту Сергей Макаров.

Заместитель начальника территориального управления №11 Андрей Григорьев сообщил, что соревнования приняли на стадионе «Электрон» в городе Вятские Поляны. За звание сильнейшего боролись шестнадцать лучших гонщиков страны, прошедших строгий отбор.

По словам Андрея Григорьева, по итогам двух дней соревнований Сергей Макаров набрал 22 очка — столько же, сколько у гонщика из Владивостока Дмитрия Колтакова. Для определения бронзового призера назначили дополнительный заезд, в котором Сергей не удержался на мотоцикле и упал. В результате он занял четвертое место. Впереди у спортсмена еще четыре этапа чемпионата.