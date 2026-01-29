Серьезный засор в канализационной системе устранили в Чехове

Сотрудники Водоканала очистили канализационный коллектор от мусора, который обнаружили после появления сточных вод на поверхности в районе дома № 2 на улице Чехова. Причиной аварии стала плотная механическая пробка, затруднявшая нормальную работу системы.

Для устранения проблемы задействовали две каналопромывочные машины, илососную технику, а также десять специалистов. Дополнительно привлекли сотрудников Московской областной аварийно-восстановительной службы.

На участке аварии установили мощный перекачивающий насос. Это помогло быстрее освободить коллектор диаметром 400 миллиметров и глубиной залегания от пяти с половиной до семи с половиной метров. В процессе работ из трубопровода извлекли значительное количество нетканого материала, который мешал прохождению сточных вод.

В большинстве случаев засоры канализации вызваны несоблюдением правил использования. Жителям округа настоятельно рекомендовали соблюдать простые правила эксплуатации канализации: не сбрасывать песок, строительный мусор, пищевые отходы, тряпки, игрушки и другие посторонние предметы. Также при обнаружении засора в жилых помещениях не следует пользоваться раковинами и унитазами. В этом случае необходимо вызвать специалиста или устранить проблему самостоятельно.