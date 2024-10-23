Серебро и бронзу завоевали боксерки из Лобни на открытом турнире в Москве

Открытые соревнования по боксу памяти мастера спорта международного класса чемпионки Мира и Европы Фатимы Жагуповой прошли в Москве. Спортсменки из Лобни завоевали серебряную и бронзовую медали.

Воспитанницы клуба «Храбрый мальчик» в Лобне Алена Андриахина и Елизавета Рябова приняли участие в открытых соревнованиях по боксу. Их соперницами стали сильнейшие боксерки из Москвы. В копилку лобненского клуба Елизавета выиграла серебро, а Алена завоевала бронзу.

Напомним, в городском округе Лобня клуб «Храбрый мальчик» работает по адресу: торговый центр «Анкор», улица Калинина, дом № 5. В муниципалитете открыли 20 бесплатных спортивных секций по футболу, дзюдо, тхэквондо, фехтованию, баскетболу, плаванию, художественной гимнастике, каратэ и хоккею. Воспитанники спортивных клубов регулярно побеждают на соревнованиях разного уровня.

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