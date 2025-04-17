Серебряные Пруды стали самым холодным округом Подмосковья за неделю

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что с 13 на 14 апреля температура воздуха в Серебряных Прудах опустилась до -5,2 градусов цельсия, что сделало этот округ самым холодным в Московской области. Однако, по его словам, это были последние ночные заморозки в регионе.

Прогнозируется, что вся неделя будет теплой, а к выходным в область придет настоящее лето. Сейчас в Серебряных Прудах дневная температура около +17 градусов цельсия. Температурный пик на Пасху, в воскресенье, 20 апреля, прогнозируется на уровне +24 градусов цельсия.

«По всей видимости, это заключительные заморозки в Московской области. По прогнозам, ожидается устойчивый „плюс“ и будет только повышаться», — отметил Тишковец.

Средняя температура в Серебряных Прудах в апреле составляет около +10,4 днем и +2,1 градусов цельсия ночью. Количество солнечных дней в этом месяце достигает 11, количество дождливых дней — также 11, с общим количеством осадков около 14,6 миллиметров.