Серебряные награды по чир спорту выиграли воспитанники из Ленинского округа

Воспитанники секции чирлидинга из Ленинского городского округа успешно выступили на областном чемпионате. Спортсмены досугового центра «Юность» завоевали серебряные медали и вошли в сборную Московской области.

Соревнования прошли в дисциплине «чирлидинг-стант» в смешанной возрастной категории. За победу боролись более тысячи участников из 37 клубов Подмосковья. Судейская коллегия оценивала сложность акробатических номеров, артистизм и качество постановки.

«Мы гордимся нашими спортсменами, их самоотдачей и упорной работой. Призовое место на первенстве области подтверждает наши усилия. Войти в сборную региона — большая честь и стимул для дальнейшего развития», — рассказала тренер Юлия Синельникова.

Высоких результатов команда добилась и на федеральном уровне. В декабре в Москве воспитанники «Юности» также завоевали серебро на Первенстве Центрального федерального округа. Это подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов из Ленинского округа.