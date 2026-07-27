Мининвест Подмосковья напомнил о новом законе о развитии индустрии детских товаров

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила о системных мерах по развитию индустрии детских товаров в России. Работа ведется с учетом поручений главы государства.

По словам Гумеровой, когда сенаторы приступали к этой теме, доля отечественной продукции для детей составляла 17 процентов. Сейчас национальную отрасль представляют около двух тысяч предприятий, а объем рынка детских товаров превышает два триллиона рублей. Доля товаров отечественного производства выросла до 35 процентов и продолжает увеличиваться.

В рамках поддержки семей с детьми в 60 субъектах РФ реализуются выплаты на приобретение школьной и спортивной формы. Общий объем финансирования на эти цели в 2026 году составит 44,5 миллиарда рублей, а средний размер компенсации — от трех до пяти тысяч рублей на ребенка.

Лилия Гумерова отметила, что в «дорожной карте» по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы учтены предложения регионов. В 36 регионах уже реализуются меры поддержки предприятий отрасли, а восемь регионов разработали собственные «дорожные карты».

Однако, по словам председателя комитета, отсутствует единая правовая основа, обеспечивающая комплексный подход к развитию отрасли. Законопроект направлен на создание такой отраслевой правовой основы и предусматривает закрепление базовых понятий в сфере индустрии детских товаров, определение их правового статуса, создание соответствующего федерального реестра и формирование плана развития отечественной индустрии детских товаров.