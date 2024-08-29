Сенатор России Двойных проверил готовность новой школы в ЖК «Домодедово парк»

Сенатор Российской Федерации Александр Двойных проверил готовность новой школы на 1200 мест в ЖК «Домодедово парк». Он построена в рамках национального проекта «Демография».

Сенатор Российской Федерации Александр Двойных проверил готовность школы совместно с главой Домодедова Евгенией Хрусталевой. В проекте сделали акцент на высоких потолках и увеличенных оконных проемах, учли и удобную планировку для учеников.

В здании обустроили классы, мастерские и лаборатории, оснащенные современной техникой. С 1 сентября начнет работу IT-класс технологического профиля. Откроется и космический класс в сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос», а также лингвистический класс совместно с Государственным университетом просвещения. Дети будут изучать иностранные языки, в том числе китайский.

Отметим, штат педагогов укомплектован полностью.

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