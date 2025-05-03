Сенатор от Подмосковья Александр Двойных навестил ветерана в Подольске

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных навестил ветерана Великой Отечественной войны Анну Никитичну Нургалиеву в Подольске. Во время встречи она поделилась воспоминаниями тех лет.

Недавно Анне Никитичне исполнился 101 год. Ее семья жила в Запорожской области, когда началась война. Она жила в немецком лагере при фабрике. После Победы вернулась в родные края, окончила институт и стала конструктором на заводе сельскохозяйственного машиностроения в Ташкенте.

«Общение с ветеранами — это бесценный опыт, потому что люди прожили уникальную жизнь, внесли огромный вклад в Победу и восстановление страны, передали нам страну с прекрасными перспективами. Они являются главными хранителями поколения победителей. Когда узнаешь историю наших ветеранов, каждая из них поражает несгибаемой волей и любовью к своей стране», — сказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.