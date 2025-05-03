Сенатор от Подмосковья Александр Двойных навестил ветерана в Подольске
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных навестил ветерана Великой Отечественной войны Анну Никитичну Нургалиеву в Подольске. Во время встречи она поделилась воспоминаниями тех лет.
Недавно Анне Никитичне исполнился 101 год. Ее семья жила в Запорожской области, когда началась война. Она жила в немецком лагере при фабрике. После Победы вернулась в родные края, окончила институт и стала конструктором на заводе сельскохозяйственного машиностроения в Ташкенте.
«Общение с ветеранами — это бесценный опыт, потому что люди прожили уникальную жизнь, внесли огромный вклад в Победу и восстановление страны, передали нам страну с прекрасными перспективами. Они являются главными хранителями поколения победителей. Когда узнаешь историю наших ветеранов, каждая из них поражает несгибаемой волей и любовью к своей стране», — сказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
На заводе в Ташкенте Анна Никитична проработала 34 года. За участие в создании хлопкоуборочной машины ей было присвоено звание «Заслуженный инженер Узбекистана».
Во время встречи Анна Нургалиева поделилась воспоминаниями военных лет и своей юности. День Победы она планирует встретить в кругу семьи.