Сенатор Игорь Тресков встретился с молодежью из Балашихи

Депутаты молодежного парламента образовательных организаций городского округа Балашиха посетили Совет Федерации Федерального Собрания России. Во время образовательной экскурсии они узнали историю регионов страны и познакомились с их флагами.
Ключевым моментом визита стала встреча с сенатором от Московской области Игорем Тресковым. Он обсудил с молодыми парламентариями актуальные проблемы, стоящие перед страной и регионом. Особое внимание уделили вопросам развития транспортной инфраструктуры, поддержки молодежных инициатив, а также профессионального становления на государственной службе.
Эта поездка предоставила молодым депутатам уникальную возможность изнутри познакомиться с работой высшего законодательного органа страны и напрямую обсудить волнующие их вопросы с представителем Московской области в Совете Федерации.
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