Глава городского округа Пушкинский проверил работу трех котельных

Руководитель городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил котельные, которые с начала отопительного сезона работали не на полную мощность. В проверке участвовал также членом комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Тресков.

Первой была проверена котельная на улице Горького в Пушкино, где ведутся работы по замене двух котлов. Для нормализации функционирования предприятия установлены три передвижные блочно-модульные котельные.

Далее глава округа и сенатор побывали в котельной на Московском проспекте. Там готовятся запустить в работу два котла. Завершающей точкой маршрута стала котельная на улице Тургенева, где из-за работ на сетях наблюдались отключения ряда объектов. В настоящее время тепло подается в полном объеме.

Максим Красноцветов лично убедился, что батареи в жилых домах на улице Тургенева теплые. Он добавил, что все технические вопросы будут решены в ближайшее время совместно с предприятием «Газпром теплоэнерго».

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