Съемочная группа из Китая сняла эпизод фильма в Мелихове под Чеховым

В рамках Перекрестных годов культуры России и Китая компания «Гуанхэ Сыцзи» сняла на территории усадьбы эпизод документального фильма «Диалог литератур» про Антона Павловича Чехова. Премьера фильма состоится в 2026 году.

Главные герои картины — молодые ученые Цзян Сюньлу и Наталья Грибанова. Они исследуют проявление русской литературы в Китае, посещая знаковые локации, которые связаны с культурным наследием.

«Мы снимаем картину о литературном обмене между Россией и Китаем. В Китае, как известно, с удовольствием читают русскую литературу уже более ста лет», — поделился герой фильма, преподаватель русской литературы в Китайском нефтяном университете Циндао Цзян Сюньлу.

В процессе работы над киноэпизодом съемочной группе устроили экскурсию по усадьбе: им показали Главный дом и флигель «Чайка». Хранитель музея-заповедника Антона Павловича Чехова Ксения Чайковская рассказала про жизнь и творчество писателя в Мелихове. В качестве продолжения литературного обмена Цзян Сюньлу подписал и подарил свою книгу «Исследование русской символистской драмы».