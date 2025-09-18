Съемки видеоспектакля на языке жестов начали в Чехове
В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» начались съемки видеоспектакля по трем рассказам писателя. Инклюзивный проект организовал благотворительный фонд «Свет».
Съемки в усадьбе стартовали в рамках инклюзивного проекта «Чехов в жесте». Творческая группа отмечает, что атмосфера исторического места помогает глубже прочувствовать и передать настроение произведения.
«Актеры, съемочная группа и специалисты проекта переместились в Мелиховскую школу, которая была построена на средства Антона Павловича в 1899 году. Перед командой стоит непростая задача — снять „Скрипку Ротшильда“. Однако, по словам участников процесса, сами стены помогают почувствовать нужное настроение и передать его камере», — отметили сотрудники музея-заповедника.
В съемках принимают участие артисты театра неслышащих «Недослов», команда продакшна ARTIANT, постановщик жестов Варвара Ромашкина, директор театра Сергей Бидный и руководитель проекта Мария Борова.
Напомним, что в «Мелихово» регулярно проходят экскурсии для глухих посетителей.