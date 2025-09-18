Съемки видеоспектакля на языке жестов начали в Чехове

Съемки в усадьбе стартовали в рамках инклюзивного проекта «Чехов в жесте». Творческая группа отмечает, что атмосфера исторического места помогает глубже прочувствовать и передать настроение произведения.

«Актеры, съемочная группа и специалисты проекта переместились в Мелиховскую школу, которая была построена на средства Антона Павловича в 1899 году. Перед командой стоит непростая задача — снять „Скрипку Ротшильда“. Однако, по словам участников процесса, сами стены помогают почувствовать нужное настроение и передать его камере», — отметили сотрудники музея-заповедника.

В съемках принимают участие артисты театра неслышащих «Недослов», команда продакшна ARTIANT, постановщик жестов Варвара Ромашкина, директор театра Сергей Бидный и руководитель проекта Мария Борова.

Напомним, что в «Мелихово» регулярно проходят экскурсии для глухих посетителей.