Съемки тв-шоу с участием блогеров прошли в Балашихе

Популярный видеоблогер Леша Янгер организовал съемки своего шоу «Прятки» в стенах школы № 32 в Балашихе. К проекту присоединились известные блогеры: Никита, Мусим, Соня, Мехрона, Фрося, Ави, Джами, Влад, Поля, Нара, Кристина и Артем.

По правилам шоу участники должны были за 20 минут найти укромное место в большом школьном здании, которое включает три этажа, более 150 кабинетов, три спортивных зала, библиотеку и столовую. После истечения времени Леша отправился на поиски, пытаясь обнаружить спрятавшихся блогеров за отведенное время. Победителями стали те, кто сумел остаться незамеченным.

«Огромное спасибо школе № 32 за доверие и поддержку! Не каждая школа готова к такому необычному проекту. Школьные годы — это время, полное свободы и ярких воспоминаний», — поделился Леша Янгер в своем видео.

Шоу «Прятки» — один из ключевых форматов контента Янгера, который уже успел завоевать популярность среди зрителей. Блогер регулярно приглашает коллег прятаться в самых неожиданных местах: от «Дворца тенниса» в Лужниках до парков развлечений и футбольных стадионов.