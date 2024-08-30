Съемки сериала «Нейробатя» начались в Балашихе

Балашиха стала локацией для съемок сериала «Нейробатя». Участие в создании сериала примут Настасья Самбурская, блогер Wylsacom, Денис Власенко и Валентина Ляпина.

В Балашихе снимали множество культовых телесериалов и отечественных фильмов. Например, «Год свиньи», «Вечный холод» и «Закрытая школа», «Реальные пацаны», «Молодежка», «Ольга», «Прокурорская проверка», «Связь», «След», «Склифосовский», «Следствие вели», «Учитель в законе», «Фурцева» и другие.

Чаще всего для киносъемок выбирают площадь Ледового дворца «Арена Балашиха», усадьбу графа Алексея Разумовского и другие исторические поместья, арт-пространство «Фабрика 1830», микрорайон Заря и станцию Железнодорожная.

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