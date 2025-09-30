Съемки патриотического видеоклипа на песню «Россия» прошли в Чехове

Клип на композицию «Россия» снимали в селе Молоди. Песню исполняет актер и музыкант Владимир Селиванов, известный также под творческим псевдонимом VAVAN.

Создателями видеоклипа стали режиссеры Андрей Жуков и Кирилл Улятовский. По сюжету солдат возвращается домой, где его ждут близкие люди. «Очень актуально, щемяще, важно нам подчеркнуть, интересно показать этот счастливый момент возвращения домой, эмоции родных», — рассказал Андрей Жуков.

В съемках заняты не только профессиональные актеры — участвуют и казачий хор, и футбольная команда, и дети. Главную роль исполняет Герой России, руководитель движения «Юнармия» Владислав Головин. «Когда я услышал слова песни, о чем она, какие смыслы несет, как звучит — гордо, красиво о нашей стране, у меня никаких сомнений не было, я с удовольствием принял предложение», — поделился Владислав Головин.