Съемки патриотического проекта проведут в заповеднике в Серпухове

Территория Приокско-Террасного заповедника в Серпухове стала местом съемок масштабного патриотического проекта, направленного на воспитание у детей любви к окружающей среде и умения ценить природу родного края. Он реализуется уже год в рамках школьных уроков «Разговоры о важном».

В эпизоде, посвященном серпуховскому заповеднику, главными героями станут юные волонтеры, отправившиеся на поиски очаровательного зубренка. Экскурсовод проведет школьников в увлекательный и познавательный процесс, знакомя их с природой Серпухова.

Девятая серия проекта, снятая под руководством режиссера Константина Черепкова, будет представлена зрителям 11 января, в День заповедников и национальных парков.

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