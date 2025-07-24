Съемки нового российского фильма прошли в Балашихе

Во Дворце культуры «Северный» в Балашихе проходили съемки нового комедийного сериала «Трешка». Это здание, известное своей архитектурной красотой и культурными мероприятиями, по сценарию перевоплотилось в ЗАГС одного из провинциальных городов.

Съемки проходили с начала июля 2025 года и вызвали живой интерес у жителей Балашихи. Многие приехали посмотреть на процесс, сделать фотографии с актерами и насладиться атмосферой создания кино. Среди звезд, участвующих в проекте, были Николай Наумов и Юлия Александрова. Они не только сыграли важные роли в сериале, но и пообщались с поклонниками.

Николай Наумов записал видеообращение к жителям Балашихи, в котором передал привет и пожелал всего хорошего. Это добавило еще больше позитива в атмосферу съемок и укрепило связь между актерами и зрителями.

Сюжет сериала «Трешка» рассказывает о жизни большой семьи из девяти человек, которые делят одну крышу. Это жизнеутверждающая история о семейных ценностях, любви и трудностях, с которыми сталкиваются герои в повседневной жизни. В проекте производства Russian Code задействованы такие актеры, как Дмитрий Лысенков, Людмила Юлова, Алла Михеева, Олеся Железняк, Михаил Трухин, Илья Лыков, Ярослав Могильников, Евгения Капралова и Галина Петрова.

Дворец культуры «Северный» стал не только съемочной площадкой, но и местом, где жители Балашихи смогли стать частью творческого процесса. Такие мероприятия способствуют популяризации культуры и искусства в регионе.