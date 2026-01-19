Съемки кулинарной тревел-программы прошли в Коломне

В городском округе состоялись съемки кулинарной тревел-программы «Повара на колесах». Два известных шеф-повара, чьи рестораны отмечены престижными наградами российского рейтинга Where to Eat и рекомендованы знаменитым гидом Мишлен, приехали познакомиться с уникальными местами и богатой культурой старинного русского города.

За время пребывания ведущие успели посетить главные достопримечательности Коломны, изучить историю города в лучших музеях, насладиться русской традиционной баней и попробовать традиционные лакомства и деликатесы местного производства.

Программа «Повара на колесах» завоевала популярность у зрителей по всей России: на данный момент выпущены яркие эпизоды из 90 городов, охватывающих 50 регионов страны. В скором времени зрители смогут увидеть и Коломну в эфире Первого канала.