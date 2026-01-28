Съемки кулинарного тревел-шоу «Повара на колесах» прошли в Истре

В течение четырех дней передачу снимали в разных местах города. Знаменитые шефы Петр Долгих и Алексей Ермаков во время съемок готовили в фудтраке.

В популярной программе шефы ездят в трейлере по городам России. В этот раз их выбор пал на Истру. Они гуляли по городу, покупали продукты на местном рынке и изучали колорит округа.

«Мы были в двух ресторанах, и там нам очень понравилось. Шефы давали нам свои презентационные сеты. Это действительно был хороший уровень», — рассказал Алексей Ермаков.

Местные жители подходили и наблюдали за работой съемочной группы и поваров. Одна из точек, где работали шефы, находилась у МЦ «Мир». После между собой мастера устроили батл из приготовленных авторских блюд. В финале фокус-группа оценила оба шедевра и остановилась на ничьей. Специалисты сошлись во мнении, что угощения передали особенности округа. Скоро эту серию можно будет увидеть на экранах.