Съемки криминального сериала «Айда» пройдут в Коломне

Исторический центр Коломны на три дня превратился в декорации к съемкам нового сериала под рабочим названием «Айда». Улицы Левшина, Гражданская и Комсомольская воссоздали атмосферу Советского Союза конца 1970-х годов, погрузив город в эпоху тех лет.

Главные роли в проекте исполняют известные российские актеры Владимир Вдовиченков, Алексей Онежен, Даниил Воробьев и Екатерина Климова. Сериал обещает стать значимым событием для поклонников криминальных драм.

Сюжет разворачивается вокруг молодого парня по имени Гриша, выросшего в благополучной семье, но оказавшегося втянутым в жестокий мир зарождающихся организованных преступных группировок Казани того времени. Герой вынужден адаптироваться к новым суровым реалиям жизни среди криминальной молодежи.

Зрителям остается лишь ждать премьеры, чтобы оценить, насколько авторам удалось передать дух эпохи и создать захватывающую историю.