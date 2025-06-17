Съемки клипа российской певицы прошли в центральном парке в Зарайске

Певица Елизавета Долженкова выбрала Зарайск в качестве одной из локаций для съемок своего музыкального клипа. Специально для этого сцену местного парка преобразовали в декорацию.

Режиссером клипа выступила Христина Карькова. Она отметила, что локацию выбирали недалеко от Москвы.

«Я сама родом из Зарайска, поэтому знала, что все необходимое есть в нашем парке. В администрации ЦД „Победа“ нам пошли навстречу, и мы приступили к работе», — отметила Христина Карькова.

Для подтанцовки пригласили воспитанников хореографического ансамбля «Солнышко» Детской школы искусств имени А. С. Голубкиной. Наблюдали за съемками гости центрального парка.

Сам сюжет клипа рассказывает о героине, которая встречает в парке парня и влюбляется в него. Финальная сцена любви также снята в любимом месте отдыха жителей Зарайска.