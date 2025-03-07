Съемки художественного фильма «Русские морозы» прошли в Подольске и Домодедове

Сцены военно-исторического фильма сняла «Студия Хлеб» в Подольском лесничестве. Картина рассказывает о подвиге русского народа в войне с Наполеоном.

Полнометражный фильм получил название «Русские морозы». Некоторые эпизоды сняли в Сельвачевском участковом лесничестве и возле пруда «Журавлиная заводь» в Домодедове.

Соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности киногруппой контролировали сотрудники подольского филиала «Мособллеса».

«Нарушений не было. Желаем будущему фильму успеха при выходе на большой экран», — отметил старший участковый лесничий Павел Мезенцев.