Съемки художественного фильма «Русские морозы» прошли в Подольске и Домодедове
Сцены военно-исторического фильма сняла «Студия Хлеб» в Подольском лесничестве. Картина рассказывает о подвиге русского народа в войне с Наполеоном.
Полнометражный фильм получил название «Русские морозы». Некоторые эпизоды сняли в Сельвачевском участковом лесничестве и возле пруда «Журавлиная заводь» в Домодедове.
Соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности киногруппой контролировали сотрудники подольского филиала «Мособллеса».
«Нарушений не было. Желаем будущему фильму успеха при выходе на большой экран», — отметил старший участковый лесничий Павел Мезенцев.
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