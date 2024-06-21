Съемки фильма «Зарница» завершились в Балашихе

В городском округе Балашиха прошли съемки фильма «Зарница». Одну из сцен кинокартины провели на территории спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Фильм посвящен военно-патриотической игре и создается в рамках проекта «Разговоры о важном», который осуществляется при поддержке администрации президента России. Он направлен на развитие талантов и воспитание у подрастающего поколения основных моральных ценностей.

Отметим, что серия короткометражных художественных фильмов была запущена в производство общественной организацией «Движение первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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