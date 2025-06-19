Съемки фильма «Все мы родом из детства» начались в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Телеканал «Радуга» работает над созданием нового художественного фильма «Все мы родом из детства». Площадкой для съемок стал Павловский Посад. Зрители увидят киноленту уже осенью 2025 года.

Сценаристом фильма стала директор и главный редактор телеканала «Радуга» Анна Суница. Искренняя и теплая кинолента напомнит зрителям о том времени, когда родители были молодыми, летние каникулы проходили у бабушки и каждый день был наполнен новыми интересными открытиями. Телеканал «Радуга» по традиции для съемок привлекает воспитанников театральных коллективов. В этот раз к ним присоединятся и профессиональные актеры.

Отметим, что Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс, Музей поискового клуба «Боец» из Электрогорска и Музей Советского детства Сергиева Посада внесли большой вклад в организацию съемок фильма.

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