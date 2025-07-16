Съемки фильма про парк Талалихина начали в Подольске

Ко Дню города, который пройдет осенью, подольчан ждет премьера исторического фильма о парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Сценарий написан на основе книги подольского писателя Юрия Козловского «Наш старый парк».

Старший администратор парка рассказала, что в небольшом документальном фильме расскажут об истории общественного пространства с начала его создания и до наших дней. Кинематографисты уже сняли историческую сценку с графом Арсением Закревским, которая переносит зрителя в 1850-е годы, когда граф только планирует создать парк.

В фильме снимаются подольские писатели Александр Боярский и Сергей Грачев, а также автор-исполнитель песен Евгений Смирнов.

В 2026 году исполнится 130 лет со дня открытия парка имени Виктора Талалихина и 240 лет со дня рождения его основателя московского генерал-губернатора Арсения Закревского.