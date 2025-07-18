Съемки фильма о классиках русской литературы начались в Чехове

Руководитель продакшна «ФотоКино», режиссер Анна Ивановская поделилась, что по сюжету четверо школьников получают задание и заключают пари с учителем литературы о том, что они снимут пять видеосюжетов о классических русских писателях. Среди них Антон Чехов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Некрасов и Лев Толстой. С помощью этого фильма-влога организаторы хотят вернуть детей к книгам, мотивировать читать русских классиков.

Во время съемки подростки знакомятся с окружавшей гениев литературы обстановкой, делятся эмоциями от тех же вещей, что вдохновляли людей во времена без интернета и телевидения. Время и место премьеры фильма-влога «Классические каникулы» сообщат позднее.