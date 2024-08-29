Съемки фильма для детей «Сказочный лес» прошли в Серпухове

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Детскую сказку снимают на территории филиала «Русский лес» в Туровском участковом лесничестве. Фильм выйдет на экраны в следующем году.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что творческая группа заблаговременно встретилась с руководством филиала и получила необходимый инструктаж. Съемки в лесу проходят с соблюдением всех требований пожарной и санитарной безопасности. Если позволит погода, весь материал отснимут за четыре дня.

Рабочее название детского фильма — «Сказочный лес». Планируется, что картина выйдет на экраны в 2025 году.

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