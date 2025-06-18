Съемки для четырех проектов кино и телевидения пройдут в Реутове летом

Реутов стал одной из площадок нескольких известных кинопроектов. Летом на улицах города снимут новые эпизоды популярных сериалов «Саша Таня», «Балабол» и «Ведьмина любовь», а также полнометражного фильма «Елки 12».

Для сериала «Саша Таня» снимут дворовые сцены и эпизоды на улицах города, которые передадут атмосферу жизни за пределами мегаполиса. Жилые кварталы, зеленые парки и даже промышленные зоны Реутова используют для создания динамичных сцен и погонь в детективе «Балабол». А в одном из образовательных учреждений города развернется работа для мистико-романтического сериала «Ведьмина любовь». Помимо этого, на улицах Реутова снимут некоторые эпизоды для новогодней комедии «Елки 12».

Кинематографисты уже не первый раз выбирают город в качестве съемочной площадки. Создавать новые работы здесь помогают развитая инфраструктура, живописные локации и помощь со стороны администрации и учреждений культуры Реутова.