Съемки части сериала о Великой Отечественной войне начались в Ленинском округе

Главные роли в 16-серийном фильме исполняют Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Съемки пройдут в «Кинодеревне», лесном массиве, музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» и в удаленных уголках заповедника.

Сериал расскажет о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в 1944 году. Съемки также прошли в Москве, Костроме и Ярославле.

Режиссер проекта — Михаил Кабанов. Он также является автором картин «Живой», «Пять минут тишины. Море и горы», «Тверская» и других.

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