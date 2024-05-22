Съемка фантастического фильма по мотивам сказок началась в Лыткарине

Фантастический фильм «Дом культуры» начали снимать в Лыткарине. Картина выйдет в свет уже в ноябре, и первыми ее увидят зрители округа.

Творческий проект кинолаборатории «Сказкотворение» из Дома культуры «Центр молодежи» в Лыткарине получил грант президентского Фонда культурных инициатив. Создатели и вдохновители проекта предлагают детям и подросткам не просто изучать сказки, но и творить самим. Главной целью кинолаборатории является съемка художественного фильма в жанре фэнтези.

В течение нескольких месяцев профессионалы своего дела обучали участников проекта «Сказкотворение» современным процессам кинопроизводства. Теперь у ребят есть возможность на практике реализовать полученные знания.

Съемка фильма продлится до середины июня, после чего начнется этап постпроизводства. Зрители из Лыткарина смогут увидеть картину в ноябре.