Семью переселили из аварийного дома в Балашихе после вмешательства прокуратуры

Семью переселили из аварийного дома в микрорайоне Саввино в Балашихе после вмешательства прокуратуры. Женщина с ребенком проживали в помещении по договору социального найма в здании, которое признали подлежащим сносу.
В многоквартирном доме в микрорайоне Саввино проживала женщина с несовершеннолетним ребенком. В 2023 году здание признали аварийным и внесли в программу сноса. При этом квартиры вовремя не расселили, поэтому семья находилась в доме, который не соответствует санитарным требованиям.
Прокуратура внесла представление в адрес администрации округа о незамедлительном устранении нарушения. В результате семье предоставили новую квартиру.
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