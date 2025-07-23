Семью переселили из аварийного дома в Балашихе после вмешательства прокуратуры

Фото: Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

Семью переселили из аварийного дома в микрорайоне Саввино в Балашихе после вмешательства прокуратуры. Женщина с ребенком проживали в помещении по договору социального найма в здании, которое признали подлежащим сносу.

В многоквартирном доме в микрорайоне Саввино проживала женщина с несовершеннолетним ребенком. В 2023 году здание признали аварийным и внесли в программу сноса. При этом квартиры вовремя не расселили, поэтому семья находилась в доме, который не соответствует санитарным требованиям.

Прокуратура внесла представление в адрес администрации округа о незамедлительном устранении нарушения. В результате семье предоставили новую квартиру.