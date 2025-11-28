Семью особенного ребенка в Наро-Фоминске поздравили с Днем матери

В Наро-Фоминске чествуют женщин, чье материнство стало примером. Одна из них — Ирина Леонова. Она воспитывает особенного ребенка и смогла превратить любовь в общественную деятельность.

Ирина объединила вокруг себя матерей и создала в Наро-Фоминске сообщество взаимопомощи для десятков семей, где можно найти моральную и реальную поддержку.

«Ирина Леонова — это пример удивительной силы духа и активной гражданской позиции. Она не просто справляется с жизненными трудностями, а помогает другим, заряжая своей энергией и верой», — отметил начальник Территориального управления Евгений Клюшкин, который поздравил Ирину с праздником.

Ирина Леонова — признанный лидер в Наро-Фоминске. Она является автором успешных социальных проектов, координатором благотворительных акций по сбору помощи для семей с детьми-инвалидами и постоянной участницей различных конкурсов. Ее работы привлекают внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.