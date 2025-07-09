Семью Окуловых из Павловского Посада наградили за воспитание 51 ребенка

Церемония награждения состоялась в День семьи, любви и верности. Сергею и Светлане Окуловых вручили памятную медаль и грамоту за их самоотверженный труд и вклад в общество.

Семейная история Окуловых началась 15 июля 1983 года. За 40 лет супружеской жизни они воспитали четверых родных детей и 47 приемных. Сегодня в их доме воспитываются более 10 детей, каждый из которых имеет возможность найти свой путь благодаря заботе и поддержке этой удивительной семьи.

Особая заслуга Окуловых — в помощи детям со сложными диагнозами и трудными жизненными историями. Сергей Николаевич и Светлана Викторовна не только помогают своим воспитанникам справляться с непростыми моментами, но и дарят им самое главное — тепло, любовь и дом. Приемные дети активно участвуют в жизни семьи и общества: занимают призовые места на спортивных соревнованиях, выступают на праздниках и участвуют в различных мероприятиях.

За свои заслуги семья Окуловых не раз была отмечена на высшем уровне. В 2016 году супруги были награждены медалью «Родительская слава», а также удостоены многочисленных благодарностей от администрации округа и государственных министерств.

С Днем семьи, любви и верности Окуловых поздравил глава Павлово-Посадского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов. «Спасибо за ваш труд, вашу верность каждому ребенку и за то, что вы делаете мир добрее!» — сказал руководитель муниципалитета.