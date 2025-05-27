Семью Найденовых в Красногорске поздравили с 60-летим совместной жизни

Супругов Найденовых поздравил с бриллиантовой свадьбой исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов. Пара познакомилась в августе 1964 года и через два месяца они зарегистрировали отношения.

«Евгений Григорьевич и Зоя Алексеевна — пример того, как на взаимной поддержке и заботе строится настоящая семья. От всей души поздравляю супругов с этим знаменательным праздником! Желаю им и дальше оставаться столь оптимистичными и жизнерадостными людьми», — подчеркнул Богдан Андриянов.

Супруги зарегистрировали отношения 24 октября 1964 года в исполкоме Банищанского сельсовета депутатов трудящихся Льговского района Курской области. Евгений Григорьевич работал учителем истории и обществознания, участвовал в культурной и спортивной жизни своего района, публиковал тексты собственного сочинения в районных изданиях и литературных сборниках. Зоя Алексеевна преподавала математику в Рыльской общеобразовательной школе.

Вместе супруги Найденовы воспитали троих детей, а ныне с гордостью и радостью наблюдают за успехами пятерых внуков.

Богдан Андриянов вручил супругам ценный подарок и цветы, а также передал поздравительное письмо от регионального руководства.