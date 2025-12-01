Семью Малининых из Лосино-Петровского наградили орденом «Родительская доблесть»

Торжественное мероприятие ко Дню матери прошло в Доме правительства Московской области. На нем многодетным семьям региона вручили государственные награды.

Награды вручили семьям, которые проживают в Подмосковье и достойно воспитывают детей. Среди них — супруги Елена и Анатолий Малинины. Они получили орден «Родительская доблесть». В их семье растут пятеро ребят.

«Семьи, представляемые к наградам, воспитывают детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям, именно благодаря им в нашем регионе и в стране формируются крепкие семейные ценности!» — сказала начальник социальной защиты Олеся Савицкая.

Многодетным семьям в Подмосковье предоставляют социальную поддержку. Узнать о ней можно по телефону 122, а также в Telegram-чате.