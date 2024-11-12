Жителей Орехово-Зуева наградили на областном форуме приемных семей

Мероприятие «Формула семьи» прошло в Красногорске. В нем участвовали приемные семьи из разных городских округов Подмосковья.

На форуме были отмечены Татьяна Александровна и Владимир Васильевич Юдины из Орехово-Зуевского округа. Супругам, воспитывающим четырех приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, вручили благодарственное письмо.

Дети, которых Татьяна и Владимир Юдины взяли на воспитание, смогли раскрыть свои таланты в приемной семье. Они успешно развивают творческие способности в учреждениях культуры Орехово-Зуева. Сыновья Марк и Виктор танцуют в хореографическом ансамбле «Прялица» детской школы искусств имени Якова Флиера. Дочери Василиса и Ольга стали актрисами театральной студии «АванСцена».

Ольга Юдина, кроме того, присоединилась к волонтерскому движению. Она организовывает в молодежном центре «Шаг навстречу» различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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