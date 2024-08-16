Семьям участников СВО в Солнечногорске помогут решить проблемы ЖКХ

В городском округе Солнечногорск управления жилищно-коммунального хозяйства принимают семьи участников специальной военной операции без очереди. С вдовой бойца встретился заместитель главы округа Алексей Синелобов, он помог ей решить бытовые проблемы.

Разобраться с коммунальными вопросами семье погибшего участника СВО помог замглавы Солнечногорска Алексей Синелобов. Глава семейства добровольцем отправился на фронт, и прослужив пять месяцев при выполнении боевых задач героически погиб. У него осталась супруга и двое сыновей. В их доме протекает крыша и сильно нагреваются электросчетчики.

«Мы попросили управляющую компанию, которая в ближайшее время произведет локальный ремонт кровли и замену шифера. Также обратились к руководству „МосЭнергоСбыта“, чтобы в течении недели заменили счетчик», — рассказал Алексей Синелобов.

В Солнечногорске работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Туда можно обратиться, позвонив по телефону: 8 (496) 263-85-42 или приехать по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет 308.

Сотрудники центра расскажут о мерах соцподдержки, помогут оформить социальные пособия и льготы, решат вопросы реабилитации, психологической, гуманитарной и другой помощи.

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