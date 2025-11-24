Семьям с детьми в Подмосковье выплатили 25 млрд рублей единого пособия с января

В Московской области с 2026 года планируют увеличить размер единого ежемесячного пособия для семей с низкими доходами до 22 тысяч рублей. Такая выплата положена беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, а ее размер зависит от доходов семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума.

«Единое пособие — одна из самых востребованных мер поддержки и у нас в регионе ее получают почти 250 тысяч семей Подмосковья. Только с начала года на выплаты единого пособия направлено более 25 миллиардов рублей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По данным Министерства социального развития Подмосковья, эксперимент пройдет в несколько этапов: сначала до конца июля кредитные организации и социальный фонд будут готовить инфраструктуру для проведения теста, затем с августа по сентябрь в трех пилотных регионах при подаче заявлений будет пробно рассчитываться объем оборотов по счетам граждан, но эти данные пока не будут влиять на назначение пособия.

Если первые два этапа пройдут успешно, с октября по декабрь движение средств на счетах будут использовать при принятии решения о выплатах. Оценка оборотов будет проводиться без необходимости предоставлять дополнительные справки, по аналогии с оценкой имущественного положения семьи.