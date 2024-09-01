Семьям погибших бойцов СВО из Можайска передали все необходимое к школе

Школьную форму, рюкзаки и другие необходимые для учебы принадлежности передали детям из семей погибших участников спецоперации в Можайске. Сбор прошел в рамках благотворительной акции.

Инициативная группа в составе главы городского округа Можайск Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов муниципалитета Лидии Афанасьевой купила в «Детском мире» школьную форму и обувь, спортивные костюмы, рюкзаки, наборы для творчества и канцелярские принадлежности.

Помощь передали детям из семей погибших участников СВО.

«Сейчас в каждой семье идет подготовка к предстоящему учебному году, но для некоторых семей, многодетных, малообеспеченных собрать ребенка в школу — непростая задача. Мы держим связь с семьями, где есть погибшие на СВО защитники нашего Отечества и всячески оказываем им помощь», — прокомментировал Денис Мордвинцев.

Отметим, что событие прошло благодаря акции «Собери ребенка в школу». Она реализуется партией «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа». Мероприятие проходит каждый год с 2014 года.

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