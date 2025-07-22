Семьям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении выплат на школьную форму

Комплексная услуга для многодетных семей доступна на региональном портале в Подмосковье . С ее помощью можно оформить выплату на школьную форму, питание или одежду. С начала года ей воспользовались около 2,5 тысячи раз.

Как рассказали в областном Мингосуправления, в рамках комплексной услуги многодетные семьи могут получить выплату на школьную форму, а малообеспеченные с ребенком-инвалидом — средства на питание и одежду.

«Если в такой семье есть будущий первоклассник, можно оформить подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Подать заявление можно одновременно сразу на всех детей в семье», — добавили в ведомстве.

В онлайн-услугу внедрили сервис предпроверки, который автоматически определяет льготы для каждого ребенка и предлагает нужную социальную выплату.

Решение по поданных заявкам поступает в личный кабинет в течение семи рабочих дней.