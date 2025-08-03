Семья в Дубне спасла травмированную после урагана птицу

Семья Пелевиных в Дубне выпустила на свободу спасенного стрижа. Они подобрали птенца на тротуаре после грозы.

Семья несколько дней выхаживала и кормила птицу.

«У меня уже был опыт ухода за стрижами. Я подобрала одного в Москве, где-то сутки он отсиживался и сам полетел. У него была травма крыла, которая выправилась в полете. А этого мы подбрасывали, но он так и не полетел. В итоге кормили его свежими кузнечиками и ждали, пока окрепнет», — поделилась Вера Пелевина.

Чтобы не навредить птенцу, Пелевины обратились за помощью к орнитологам, которые знают, как выхаживать стрижей.

«Стрижи живут по 20 лет! Представляете, сколько стрижат мы сохраним, спасая хотя бы одну птицу!», — добавила Вера.

В итоге птенец в Дубне окреп и полетел на волю на четвертый день выхаживания.