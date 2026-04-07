Семья Тихоновых меняет ветхое жилье на новую квартиру

Роман и Екатерина Тихоновы провели 20 лет в доме 1938 года постройки на улице Пионерская в городском округе Солнечногорск. В этом ветхом здании родилась их дочь Василиса. Условия жизни были тяжелыми: холодные стены, перекошенные рамы, а вода была доступна только из колонки на улице.

Четыре месяца назад семья получила письмо, которое изменило их жизнь. Они были включены в губернаторскую программу Московской области по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Тихоновы выбрали микрорайон ЦМИС, который находится вдали от шумной дороги и окружен лесополосой. «Наконец-то исполнилась моя мечта и мечта супруги, — говорит Роман. — Мы переезжаем в новую жизнь».

Сегодня семья держит в руках ключи от новой двухкомнатной квартиры в современном 14-этажном доме. Роман приятно удивлен качеством отделки от застройщика: стены ровные, обои поклеены идеально, подоконники без нареканий.

Теперь Тихоновы занимаются обустройством квартиры. Они готовят отдельную комнату для Василисы и ждут заказанную кухню. Впереди у них — сборка мебели и долгожданное новоселье.