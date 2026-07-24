Семья Щепелевых в Павловском Посаде отметила 60-летие совместной жизни

22 июля в Павлово-Посадском городском округе состоялось чествование семьи Щепелевых — Василия Прокофьевича и Надежды Егоровны, отметивших 60-летие совместной жизни. С бриллиантовой свадьбой юбиляров поздравил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, вручивший Благодарность губернатора Московской области за многолетний добросовестный труд и достойное воспитание детей.

История знакомства супругов началась на Всесоюзной комсомольской стройке в Казахстане, где оба работали в сфере связи. Через месяц после знакомства Василий Прокофьевич сделал предложение, на которое Надежда Егоровна ответила согласием. Сразу после свадьбы молодожены отправились в Дудинку, где прожили и проработали пять лет.

Профессиональная деятельность Василия Прокофьевича в организации связи при строительстве нефте- и газопроводов позволила семье жить и работать за рубежом — в Ираке, Ливии, Йемене, Греции и Нигерии. Впоследствии он был назначен начальником связи Миннефтегазстроя в Москве. В 1999 году супруги окончательно переехали в Рахманово, где ранее приобрели участок и построили дом.

Супруги воспитали двоих сыновей, сейчас у них четверо внуков. На вопрос о секрете семейного долголетия юбиляры отметили важность терпения, взаимопонимания и умения прощать. По их словам, основа крепкого брака — вовремя смолчать, услышать друг друга и уступить, а главным связующим звеном является любовь.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов пожелал супругам крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла, отметив, что их история служит примером для молодых семей. Поздравление завершилось вручением благодарности и цветов.